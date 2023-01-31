韓國：獲中國告知　2月1日起從韓出發赴華旅客須接受核酸檢測

韓國駐中國大使館1月31日在網站發布公告指，中國已通過外交渠道通知，2月1日起所有韓國至中國直飛航班旅客入境後須接受PCR核酸檢測。中國外交部31日回應時未予證實，但指個別國家執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並有理由採取必要的對等措施。



韓國駐中國大使館在網站發公告指，中國政府已通過外交渠道通知，所有韓國至中國直航航班旅客在入境後均須接受PCR核酸檢測，若檢測結果呈陽性，會在家中或住宿地點隔離。公告稱「在這方面，將在確定更多細節後立即公布。」

韓國駐中國大使館1月31日在網站發出公告（網站截圖）

韓國政府較早前規定，自1月2日起，從中國入境的旅客在出發前和抵達韓國後須接受新冠病毒檢測。韓國並已宣布停向中國旅客簽發短期簽證，至韓國總理韓惪洙1月31日表示，若中國疫情受控，考慮2月底前解除對華旅客的簽證限制。

中國外交部31日的例行記者會上，有記者提問指，中國政府將對從韓國來華旅客進行全員核酸檢測，詢問外交部能否提供具體信息。

中國外交部發言人毛寧表示，中方將新冠病毒感染調整為乙類乙管以來，少數國家對來自中國的旅客採取了不科學的入境限制措施，中方以最大誠意，本着實事求是的態度，與有關國家進行了充分的溝通，詳細介紹了中方優化調整防疫措施的科學性、合理性和當前中國國內的疫情形勢。

她稱，但令人遺憾的是，個別國家仍然執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並有理由採取必要的對等措施，「我們一貫堅決反對將疫情防控政治化，認為應當取消針對中國的歧視性限制措施，我們願同各國一道為中外人員的正常往來創造更多的便利。」