日媒：Sony已將日美歐相機生產線從中國移至泰國

Sony集團已把在日本、美國和歐洲銷售的相機生產線從中國轉移至泰國，今後Sony的中國工廠將只生產面向中國市場的相機，此舉是為減少對中國的依賴。



據日本經濟新聞星期天（1月29日）報道，隨着中美關係日漸緊張，Sony先是轉移了銷往美國的相機生產線，而面向日歐的相機生產線也在去年底完成轉移。

Sony原本在中國和泰國兩個生產基地，生產銷往全球的相機，今後中國工廠只生產面向中國市場的相機，但仍將保留部份生產設施，以備緊急時生產銷往其他國家的相機。

Sony在全球相機市場佔有率排名第二，僅次於日本另一個相機製造巨頭Canon。

英國市場調研公司歐睿國際的數據顯示，Sony 2022年全球相機銷量約211萬部，其中9成在中國以外的市場銷售。

對於生產線轉移，Sony稱：「我們依然很重視中國市場，不會從中國撤退。」Sony也將繼續在中國生產電視、遊戲機、相機鏡頭等產品，銷往其他國家。

中國為抗擊新冠疫情而實施的動態清零政策，嚴重影響供應鏈，促使一些製造商將生產線撤出中國。

除Sony以外，Canon也在去年將設在中國的部份生產線轉移回日本。

此外，大金工業（Daikin Industries）也計劃在今年調整供應鏈，以便在缺少中國零件的情況下也能生產空調。

本文獲《聯合早報》授權轉載

