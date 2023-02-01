美國與印度建立關鍵與新技術夥伴關係　與中國競爭

美國及印度1月31日啟動關鍵與新技術夥伴關係，拜登總統（Joe Biden）希望這將有助於兩國在軍事裝備、半導體和人工智慧方面與中國競爭。



路透社報導，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）當天在白宮與雙方高級官員會面，正式啟動這項美印新倡議。

沙利文表示：「中國的經濟實踐、咄咄逼人的軍事行動，試圖主導未來產業和控制未來供應鏈的努力，這些都構成更大挑戰，對德里產生深遠的影響。」

華盛頓的目標是讓更多西方行動電話網路在印度設立據點，以對抗中國華為技術。美國也歡迎更多印度電腦晶片專家到美國，並鼓勵兩國企業在火炮系統等軍事裝備方面開展合作。

問題是白宮在這些領域都面對艱苦鬥爭——美國在軍事技術轉讓和就業移民簽證方面有各種限制，而印度的軍事硬體長期依賴俄羅斯。

印度已加入拜登提出的印太經濟框架（IPEF），但並沒有加入IPEF貿易領域的談判。

儘管印度參加俄羅斯的軍事演習與增加購買俄羅斯原油的舉措令華盛頓深感不快，但白宮沒有為此公開批評新德里，而是選擇讓印度向中國採取更強硬的立場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

