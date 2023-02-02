瓦格納集團前指揮官就戰爭致歉　稱曾目睹同袍不想打仗被殺

上月從俄羅斯逃跑前往挪威，尋求庇護的瓦格納集團（Wagner Group）前指揮官，在接受一次訪問時對參與了侵略戰爭感到歉意。



梅德韋傑夫（Andrei Medvedev）在1月13日越過俄挪邊境，逃往挪威。路透社引述他的一次訪問中說道：「許多人認為我是一個罪犯、殺人犯、我加入了瓦格納集團沒錯，但沒有人天生是聰明的。」

「我想解釋的是，我不是那種人，雖然不知道人們如何接受，但我想說聲抱歉。」

圖為2月1日，身處挪威奧斯陸的瓦格納集團前指揮官梅德韋傑夫接受訪問。（Reuters）

梅德韋傑夫表示他出生在西伯利亞的托木斯克地區，在12歲左右他的母親去世，父親不知所蹤後，梅德韋傑夫被送進了一家孤兒院。他在2014年被徵召入俄羅斯軍隊，在18歲時在第31空降旅服役。

梅德韋傑夫曾犯下多次罪行入獄，包括一次搶劫，在出獄後他決定加入瓦格納集團。他表示是因為他意識到怎樣都有機會被動員到俄羅斯正規軍中，所以主動加入。他簽了為期四個月的合同，月薪約25萬盧布。他在7月16日進入烏克蘭，在烏東城鎮巴赫穆特（Bakhmut）附近作戰。

「當時的情況很糟，道路上到處都是我方士兵的屍體。」梅德韋傑夫表示，俄軍損失十分慘重，而他曾目擊有兩個新招募回來的囚犯，因不想打仗而遭殺害。

「最可怕是什麼？是當你意識到一些你認為是同袍的人，可以在一瞬間在某人的命令下槍斃你。」梅德韋傑夫在結束4個月的合同協議後想着離開，但被上級告知必須要作戰更長的時間。被問道他如此逃跑會否害怕被殺時，他表示自己在孤兒院長大，有很強的自己我保護本能，所以沒有真的很害怕。