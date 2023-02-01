遭內地網民圍攻　德國駐華使館微博反問：敢不敢評論中國政府？

近日內地不少網民到德國駐華大使館官方微博下方留言批評德國提供烏克蘭提供14部德製豹2坦克（Leopard 2），更有網民在該帳號檢討納粹分子90年前在德國掌權時犯下的屠殺貼文下方留言嘲諷。



德國駐華大使館官方微博帳號昨日（1月31日）發文回應，稱德國有言論自由，沒有審查制度，但言論自由有其邊界，將刪除煽動仇恨和暴力，為大屠殺辯護的言論，文中更反問「這些關於德國的不友好的評論，您是否也可以用來評論中國和中國政府？」，該篇貼文引發輿論熱議，目前已有9萬多人點讚，少數網民表態支持，但多數網民則反對並留言批評。



1月31日，德國駐華使館發文稱，「親愛的粉絲，我們在此稍作提示，我們信仰言論自由。在德國，每個人都可以自由地表達、寫作或發表自己的見解，沒有審查制度。微博下的評論通常會保留——即使是不那麼友好的評論。」

文中反問內地網民，「每個人都可以思考一下，這些關於德國的不友好的評論，您是否也可以用來評論中國和中國政府？即使是在德國，言論自由也是有邊界的。因種族、膚色或性取向而貶低他人，煽動仇恨和暴力，以及否認、淡化甚至為大屠殺辯護的言論我們都會予以刪除。」

德國駐華使館發文稱將。(微博截圖)

該貼文迅速引發微博網民熱議，截至2月1日晚間6時，評論已達8000則，9萬8000多人點讚，少數網民留言表達支持稱「德國是一個現代文明的國家」、「好羨慕德國。在中國的媒體上，天天有人煽動仇恨，否認南京大屠殺，攻擊自己國家，但是不會有任何處罰。」、「說得挺好的。」

但多數網民則是批評該篇貼文，稱「你們支援香港人用暴力方式爭取所謂自由的時候，想到過邊界嗎？」、「嗯，北溪二號是誰炸的你們敢說嗎？」、「對你們不友好的評論是因為你們首先對中國不友好，別偷換概念」；更有網民諷刺稱「怎麼了，你們受不了言論自由了嗎?我感覺挺自由的」、「哈哈哈哈，不如在德國政府裡公開支援中國試試？讓我們看看言論是否自由。」

波蘭士兵接受「豹2」維修的訓練。（Reuters）

據了解，1月30日德國駐華使館官博發文檢討納粹90年前在德國掌權，對猶太人、德國以及世界犯下的可怕後果，但貼文下有不少網民留言嘲諷稱「現在德國又支持美國納粹」、「希特勒是民選的」，許多網民更在多篇貼文中留言對德國在俄烏戰爭中的態度，包括提供烏克蘭提供14部德製豹2坦克（Leopard 2）表達不滿。

12月8日，德國駐華大使館也提到，刪除了一條鼓吹納粹相關的言論。文中提到，「這是第一次不得不刪除一條評論。

德國駐華大使館強調，即使是批評性的言論通常會予以保留，「 我們相信言論自由，相信最好的觀點會佔上風。 但即使在德國言論自由也有邊界，尤其是那些否認、淡化甚至鼓吹大屠殺的言論——納粹德國對數百萬猶太人的系統性屠殺。 這樣的評論我們不能保留。」