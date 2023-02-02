王毅會見本屆聯合國大會主席克勒希

2023年2月2日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在北京會見第77屆聯合國大會主席克勒希（Csaba Korosi）。



王毅表示，中國作為聯合國安理會常任理事國，歷來是聯合國事業的堅定支持者，也是積極貢獻者。在單邊主義、保護主義、霸權主義衝擊世界和平與發展的情況下，中國願同各國一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際秩序。當前，中國成功克服疫情挑戰，經濟社會運行快速恢復正常。中國將繼續為維護中國人民的身體健康作出努力，也將為世界經濟穩定運行作出重要貢獻。

王毅說，當今世界充滿不確定性和不穩定性，需要各國高舉聯合國旗幟，團結加以應對，讓世界少一些戰爭、多一些和平，少一些地緣衝突、多一些對話協商，少一些霸權霸凌、多一些國際合作。中方將繼續給予聯合國堅定支持，願同聯合國進一步加強合作，落實全球發展倡議和全球安全倡議，推進聯合國2030年可持續發展議程，共同應對水資源、氣候變化、生物多樣性等全球性挑戰。

圖為2023年2月2日，王毅同第77屆聯合國大會主席克勒希在北京會面時握手情形。（中國外交部網站）

克勒希感謝中國政府支持聯合國，支持多邊主義，祝賀中國開啟國家發展新篇章，並表示聯合國希望同中方加強合作，攜手戰勝疫情，共同應對發展融資、水資源、氣候變化等全球性挑戰，推動實現聯合國可持續發展議程。

雙方還就共同關心的問題交換了意見。