澳外長：中美衝突將波及全球　各國應力阻印太地區爆戰爭

澳洲外交部長黃英賢敦促所有國家共同努力，防止印度太平洋地區發生「災難性」戰爭。



黃英賢星期二（1月30日）在倫敦國王學院發表演說時指出，中美之間的緊張關係正在使印太地區變得「更加危險和動盪」，而那裏的任何衝突都會波及全世界。

在中美競爭中 澳洲不會強迫他國選邊站

「如果印太地區爆發衝突，對我們的人民和繁榮來說都將是災難性的……所有國家都應該問自己，該如何利用國家力量，我們的影響力、網絡和能力，來避開災難性的衝突。」

黃英賢呼籲北京接受拜登政府的建議，對戰略野心設定一些廣泛的限制，以防止潛在的衝突爆發點。她也強調，澳洲政府不會在美國和中國的超級大國競爭中「強迫人們選邊站」。

黃英賢是與澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）一起訪問倫敦，期間兩人將與英國外長和防長進行為期兩天的年度雙邊會談，預料會上將聚焦包括中國軍事擴張在內的區域課題。

澳洲、英國和美國2021年達成三邊安全夥伴關係（AUKUS），主要是為了對抗中國日益增強的軍事實力。根據AUKUS，美國和英國將為澳洲提供技術，協助它建造核動力潛艇。預料兩國將在今年初宣布澳洲新核潛艇的設計方案。

中國一向批評美英向澳洲提供核潛艇技術，稱違反了國際不擴散條約。

去年11月，中國國家主席習近平和美國總統拜登在印度尼西亞召開的二十國集團（G20）峰會期間舉行首次面對面會晤之後，中國與美國、澳洲和其他一些西方國家的關係已有所改善。

12月，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）說，希望「繼續發展更積極的關係」，習近平後來說，中澳關係正朝著「正確的方向」發展。

為緩解兩國緊張關係，自阿爾巴尼斯政府去年上台以來，黃英賢和馬爾斯已經與中國官員進行了幾次會晤。

上個月，在中國當局暗示放寬2020年對澳洲煤炭實施的非正式進口禁令後，雙方達成了新的交易。但其他措施繼續阻礙從龍蝦到葡萄酒和木材等的各種貿易，澳洲貿易部長法雷爾定下週與中國商務部長王文濤進行線上會議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

