印尼計劃派高級將領到緬甸分享民主轉型經驗

印尼計劃派一名高級將領前往緬甸，與緬甸軍政府領導人會談，希望與緬甸分享印尼向民主轉型的經驗。



印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）2月1日在雅加達接受路透社專訪時說：「這是一個方法的問題。我們在印尼曾經歷過，情況是一樣……印尼是如何步上民主之路，這個經歷是可以談的。」

印尼是東盟（ASEAN）輪值主席國，肩負責任解決東盟成員國緬甸長期壓制民主的問題。

佐科維多多不排除親自前往緬甸的可能性，但他認為，由背景相同的人前去，溝通起來會「較容易」。

暗示赴緬者曾參與印尼改革

佐科維多多拒絕透露他希望「盡快」派誰去緬甸，但暗示，他想派的人曾參與印尼的改革。

印尼是世界第三大民主國家。1998年，前總統蘇哈托（Suharto）因大規模抗議和經濟危機下台，在那之前蘇哈托專制統治了30多年。

緬甸軍方於1962年統治緬甸，幾十年來一直孤立國家並壓制異議人士，直到2011年才嘗試開放。但兩年前，軍方推翻了由諾貝爾和平獎得主昂山素姬（Aung San Suu Kyi）領導的政府，重新實施嚴格的軍事統治並鎮壓抗議活動。

東盟隨後與緬甸達成5點共識，列出具體的行動，希望協助緬甸化解國內政治僵局。但緬軍將領雖口頭上支持，卻沒有表現出落實的意願。

佐科維多多告訴路透社，他致力於推動東盟的計劃，但表明，東盟「不會受緬甸衝突挾持」，如果沒有取得進展，它將「果斷採取行動」。

不過佐科維多多沒有說明東盟會採取什麼行動。

東盟成員國如今對緬甸問題看法各異，如何從中斡旋將是印尼擔任主席國面對的挑戰之一。南海的緊張局勢，以及如何在應對各種地緣政治競爭的同時，讓區域聚焦在經濟增長上，也是巨大的考驗。

佐科維多多承認，這並不容易。他說：「東盟必須繼續保持和平，東盟也必須繼續是增長的中心。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

