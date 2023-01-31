聯合國報告：緬甸在軍事政變後　罌粟種植再次擴大

緬甸2021年軍事政變後，政治與經濟動盪促使農民為了生活開始種植罌粟，以致緬甸鴉片罌粟產量劇增。



聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime，簡稱UNODC）1月26日發表報告顯示，2021至2022年緬甸軍事政變後，緬甸的罌粟種植用地超過4萬公頃，擴大了33%，潛在產量上升了近90％，高達790噸，顯示緬甸的鴉片經濟顯著擴大。

2021年軍事政變後，緬甸軍政府與反政變分子之間的持續暴力衝突，打擊了緬甸的政治、國家安全和經濟。法新社引述UNODC道區代表道格拉斯表示，經常暴發衝突的偏遠地區農民沒有什麼選擇，只好再種罌粟。

經濟困難也迫使緬甸人離開城市，回到鄉村種植罌粟。道格拉斯表示：「我們看見了毒品生意增長，與這個國家面臨的危機直接相關。」

根據衛星圖像和實地考察收集的資料，報告指緬甸的鴉片出產從2014年後已連續六年減少，直到2020年開始回升。UNODC估計，緬甸的鴉片經濟總值約20億美元，相當於緬甸2021年國內生產總值的3%。

報告還指出，儘管產量激增，緬甸鴉片的農場交易價仍飆升至每公斤280美元，較前一年上漲69%。與之相比，世界主要鴉片生產國阿富汗的農場交易價約為203美元。但由於受俄烏戰爭的影響，石油和化肥價格上漲，因此鴉片收入的增加並未使緬甸農民的購買力增強。

據世界銀行統計，新冠疫情與政變餘波導致緬甸經濟在2021年萎縮18%。2022年緬甸有約40%人口生活在貧困中。

UNODC緬甸國家負責人霍夫曼說，緬甸農民需要外部支援，通過種植其他農作物來提高生活水準，與鴉片經濟抗爭：「種植鴉片是經濟問題，剷除罌粟無法解決問題，反而會使農民更脆弱。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

