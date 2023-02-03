李克強晤聯合國大會主席克勒希

撰文：成依華
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中國國務院總理李克強2月3日在人民大會堂會見第77屆聯合國大會主席克勒希（Csaba Korosi）。他稱中國將一如既往參與聯合國各項工作，加強在可持續發展、應對氣候變化、水資源、聯合國改革等領域的協調配合。

據新華社指，李克強歡迎克勒希訪華，他表示謀和平、求發展是世界各國人民的普遍願望，並提到中國國家主席習近平在出席聯大會議時表示，中國堅持走多邊主義道路，維護以聯合國為核心的國際體系。

李克強稱，當前國際地區形勢深刻複雜演變，中方願同各方維護聯合國憲章宗旨和原則，維護國際法和國際關係基本準則，堅持經濟全球化、世界多極化正確方向，維護世界和平與穩定。

他又指中國作為聯合國創始成員國和安理會常任理事國，將一如既往積極支持和參與聯合國各項工作，加強在可持續發展、應對氣候變化、水資源、聯合國改革等領域的協調配合，共同應對全球性挑戰。

李克強指，中國是現有國際秩序的維護者、參與者，是全球開放的受益者、推動者，無論國際風雲如何變幻，中國都將堅定不移走和平發展道路，堅持改革開放基本國策，堅持奉行互利共贏的開放戰略，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，通過開展廣泛國際交流合作發展自身，也為世界發展提供新機遇。

新華社引述克勒希表示，聯合國希望同中國加深友誼，加強合作，共同應對當今世界面臨的政治、經濟、生態、水資源、人道主義危機等挑戰，實現可持續發展，基於科學決策機制推進變革，聯合國讚賞中國支持聯合國工作，期待中國繼續在多方面發揮更大作用。

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