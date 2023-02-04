中國證實向斯里蘭卡提供債務延期

中國外交部2月3日證實，中方向斯里蘭卡提供債務延期。



中國外交部發言人毛寧在例行記者會表示，1月19日，中國進出口銀行作為雙邊官方債權人向斯里蘭卡財政部出具了融資支持文件，表示願對斯2022年、2023年到期債務進行展期，斯方在此期間暫不用償還貸款本息，幫助斯緩解短期債務償付壓力。

她稱，中方願利用此窗口期，同斯方友好協商中長期債務處置方案，盡最大努力促進斯實現債務可持續，中國進出口銀行還表示，支持斯方向國際貨幣基金組織申請貸款，將幫助斯方持續呼籲商業債權人（包括主權債券持有人）提供同等可比的債務處理，並推動多邊債權人盡最大努力作出相應貢獻。

毛寧稱「正如我們多次強調的，作為友好鄰邦和真誠朋友，中方一直在力所能及範圍內為斯里蘭卡經濟社會發展提供幫助。」

她指此次旨在採取「短期救急」加「中長期債務處置」相結合的綜合舉措，迅速、有效、真正解決斯債務問題，「據我了解，中方是斯債務危機發生後第一個主動宣布向斯提供債務展期的雙邊官方債權人，充分體現了中方支持斯實現債務可持續的誠意和努力。」

中國外交部指，中方呼籲斯方其他所有債權人，特別是多邊債權人，同步採取類似措施，給予有效、有力支持，幫助斯盡快走出當前債務違約困境，並逐漸實現中長期債務可持續性安排，中方呼籲國際貨幣基金組織充分考慮當前斯形勢的緊迫性，盡快提供貸款支持，更好緩解斯當前的流動性。

她稱，在下一步，中方將繼續支持有關金融機構與斯方積極協商債務處置方案，同有關國家和國際金融機構一道，繼續為斯應對當前困難、緩解債務負擔、實現可持續發展發揮積極作用。