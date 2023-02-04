歐盟領袖訪問烏克蘭　稱基輔需要達成入歐目標

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）2月3日訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv），與總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，歐盟重申繼續援助，但在烏克蘭加入歐盟一事上，就沒有刻板時間表。



《衛報》報道，米歇爾在Twitter上載與馮德萊恩及澤連斯基會見傳媒的片段，稱烏克蘭民眾為自由、民主及法治作清楚的決定，而歐盟同樣有清楚的決定，指對方的未來與歐盟連成一線，烏克蘭的命運就是歐盟的命運，這亦是他和馮德萊恩到訪基輔的理由，與烏克蘭站於同一陣線。

馮德萊恩則表示，烏克蘭的入歐計劃並沒有刻板時間表，不過基輔方面需要實現多個目標。她同時宣布，歐盟會在2月24日或之前，推出對俄羅斯的第十輪制裁，針對支持俄羅斯戰爭機器的貿易和科技業，強調會與夥伴制止俄羅斯取得殺害烏克蘭民眾及破壞當地民房等途徑。

澤連斯基認為，歐盟的制裁名單應擴大至俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）及管理層，指對方涉嫌強迫更改烏克蘭核設施內員工及兒女的國籍。他並提及東部地區戰況，強調烏克蘭會在可能的情況下，繼續死守頓巴斯地區（Donbas）城鎮巴赫穆特（Bakhmut），重申假如西方國家可以加快提供包括長距離武器在內的兵器，烏克蘭就可以發動反攻，解放頓巴斯地區被佔領的土地。

另一方面，歐盟27個成員國一致同意就俄羅斯的石油產品設立價格上限，由5日起，柴油等高品質油產品定位每桶最多100美元，低價油產品的價格上限則定於每桶45美元。