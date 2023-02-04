王毅應約同布林肯通電話　討論處理「氣球事件」

中國外交部網站稱，2023年2月3日晚，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅應約同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話。雙方就如何以冷靜、專業態度處理偶發事件進行了溝通。



王毅強調，中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，我們不接受任何無端的臆測和炒作。面對意外情況，雙方要做的，就是保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧。

兩人通話正值美國指控有疑似來自中國的「間諜氣球」闖入美國境內後，中國2月3日回應稱是中國無人飛艇因不可抗力誤入美領空。路透社、《華爾街日報》、美國廣播公司（ABC）、天空新聞（Sky News）及霍士新聞（Fox News）等傳媒引述華府官員報道，布林肯押後訪華行程。

布林肯原定2月5日訪華，外界並預料他或與中國國家主席習近平會晤。但彭博社引述消息人士指，在「間諜氣球」風波出現後，美方官員擔心布林肯現在訪華會否發出錯誤的訊號。

中國外交部一直未證實布林肯訪華，發言人毛寧3日在例行記者會僅稱「目前沒有可以發布的消息」。

中方：民用飛艇誤入美領空

中國外交部發言人3日較早前稱，是無人飛艇因不可抗力誤入美領空，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研，受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。

發言人又指，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾，中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。