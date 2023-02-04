印度富豪Adani集團遭狙擊元氣傷　影響遍全球一香港家族受牽連？

印度富豪阿達尼（Gautam Adani）旗下阿達尼集團（Adani Group）遭沽空機構狙擊，致公司股價大跌。不單阿達尼身家縮水，據彭博社報道，事件影響範圍遠不止在印度，還包括在美國、法國、中東甚至在香港的巨頭與企業。



事件始於知名沽空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）1月24日發表報告，指控阿達尼集團多年以來有欺詐行為，包括利用空殼公司操控股價等，嚴重誇大企業估值。

在報告出爐後，阿達尼集團七家上市公司的價格大跌，結果阿達尼身家在短短6個交易日內縮水580億元，也因此失去亞洲首富之位。

圖為印度富豪阿達尼（Gautam Adani）2023年1月31日出席公司活動（Reuters）

彭博社3日指出，這次動盪的影響範圍遠遠超出印度，文章並列出一些面臨這次危機的巨頭和企業：

．由「亞洲糖王」、馬來西亞及香港企業家郭鶴年家族控制的豐益國際（Wilmar International），是阿達尼的長期夥伴，雙方的合資企業阿達尼豐益公司（Adani Wilmar Ltd.）是其中一間在印度增長極快的包裝食品公司，銷售麵粉、糖和其他食物。在這次危機爆發後，阿達尼豐益公司在印度的股價也大跌，較1個月前挫逾三成。

豐益國際本周回應指，沽空機構興登堡的報告沒有提出任何有關這間獨立管理合資企業關的特定問題，他們擬繼續支持此公司。

．美國富豪沃爾頓家族（Waltons）創立的零售巨頭沃爾瑪（Walmart），在印度的子公司Flipkart與阿達尼物流公司有合作關係，根據雙方合作協議，阿達尼方面建造一個在孟買的53.4萬平方呎營運中心，租予Flipkart，又會負責一個新數據中心，阿達尼一方當時指協議能創造2500個直接職位和數以千計的間接職位。

印度煤炭和基建大亨阿達尼去年９月以1470億美元身家擠掉排在第二位的貝索斯，成為全球排名第二的富豪。（官網圖片）

．由私募股權公司EQT AB擁有的數據中心服務企業EdgeConneX，2021年與阿達尼集團成立了合資企業，以在印度發展數據中心，並標榜使用可再生能源。EdgeConneX回應指，興登堡的指控對合資企業沒有影響。

．全球第3大貨櫃航運公司CMA CGM在2017年曾與阿達尼集團簽署長期15年的協議，在印度建設碼頭，CMA總部位於法國馬賽，並由薩阿德（Rodolphe Saade）的家族經營。

．阿達尼與兩家以色列化學品供應商加多特集團（Gadot Group）合資公司，近來收購了以色列第二大港口和最大遊輪樞紐，他們並以12億美元價格在政府招標中贏得了港口營運權。在阿達尼集團陷入危機後，加多特集團暫未回應。

．阿聯酋阿布扎比國際控股（IHC）是阿達尼集團的重要支持者之一，曾向阿達尼集團各種業務投資近20億美元，在阿達尼風波爆發後，IHC表明對阿達尼的信心，並為對方的後續股份集資計劃投資約4億美元，只是阿達尼在本周取消計劃，退回資金。

這次事件令阿達尼集團在全球的多個夥伴均備受關注，但當然還少不了對印度國內的影響，專家擔憂阿達尼危機會否進一步影響印度經濟大局。印度政府本月1日公布一份高達5.5萬億的預算，包括在基礎設施建設上的高額支出，阿達尼正是這些基礎設施項目的關鍵投資者之一。