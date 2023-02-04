韓國供暖費用持續上漲　尹錫悅支持率連跌3週

今年冬季寒潮持續侵襲韓國，取暖費價格大幅上漲使韓國民眾感到很大壓力。受到取暖費暴漲的影響，韓國總統尹錫悅支持率連續3週下滑。



韓國統計廳2月2日公布的《1月消費者物價動向》顯示，1月消費者物價指數為110.11，同比上漲5.2%，漲幅較12月份高出0.2個百分點，時隔3個月再次擴大。消費者物價漲幅自去年5月（5.4%）以來連續9個月保持在5%水平。

電費、燃氣費、水費上漲28.3%，是2010年統計實施以來的最高漲幅。電費繼去年上調三次之後，今年1月再次上調，漲幅達29.5%。城市燃氣費上漲36.2%，地區取暖費上漲34%。

住在首爾120平方米公寓的金先生說：「1月取暖費繳了40多萬韓圜，比去年增加30多萬韓圜。今年冬天這麼冷，取暖費要怎麼節省啊？」

在大田市經營24小時汗蒸房的朴老闆說：「包括煤氣費，去年汗蒸房的運營費每月平均1,700萬韓圜，但本月超過了3,000萬韓圜。其中煤氣費所佔比較大，原本1,500萬韓圜的煤氣費僅本月就猛增至2,800萬韓圜）。之前因為疫情做得很辛苦，沒想到這次煤氣費會拖我的後腿。」

此外，首爾市從2月1日起，出租車的起步價由3800韓圜上調到4800韓圜，漲幅26.3%。這是首爾出租車在2019年2月以後時隔4年調整起步價。預計4月份首爾地鐵和公交車費用也將上漲到300至400韓圜，民眾負擔正在逐漸加重。

韓國蓋洛普3日發布的一項民調結果顯示，韓國總統尹錫悅的施政好評率為34%，較兩週前進行的調查下滑兩個百分點。

民調機構分析，春節假期結束後，暴漲的取暖費、即將上漲的公交、地鐵票價成為民眾關注的焦點，預計一段時間內物價的變化將直接或間接地影響民眾對總統施政的滿意率。

本文獲《聯合早報》授權轉載

