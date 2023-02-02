俄羅斯批評北約試圖把日本和韓國拖入烏克蘭危機

俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃（Maria Zakharova）說，美國和北約正試圖把日本和韓國拖入烏克蘭危機中，此舉不僅會導致亞太地區局勢全面失穩，而且會進一步加深烏克蘭危機和延長衝突。



紮哈羅娃2月1日在記者會上說，北約秘書長斯托爾滕貝格和美國國防部長奧斯丁，試圖通過他們的東亞之行將韓國和日本拉入烏克蘭危機局勢，這是他們毫無新意的又一次嘗試。

此舉不僅會造成亞太地區局勢全面失穩，而且是試圖將北約傳統「責任區」和歐盟域外國家捲入烏克蘭亂局中，具體且有針對性的行徑。他們企圖擴大建立在反俄基礎之上的所謂「同盟」。俄方認為，上述國家須明白一點，參與支持烏克蘭當局只會進一步延長衝突，導致局勢更加緊張。

紮哈羅娃強調，北約在烏克蘭衝突的逐步升級中扮演了最重要的角色。她說：「正如所見，韓國和日本的優先事項應關注其所在地區的安全局勢。首爾和東京應當明白，如果不與最接近的鄰國構建建設性關係，就不可能推動解決其安全領域的問題。」

紮哈羅娃指出，亞太地區已成為全球經濟、金融和貿易的最大中心，它不是以犧牲世界其他地區的資源為代價，而是依靠自己的勤勞、科技發展，以及有效利用勞動力資源和潛力開發。西方通過北約力量伸手亞洲的企圖，是對地區安全的關鍵挑戰。北約不顧地區國家的反對，將觸角伸向亞太地區，只意味著對這一地區穩定局勢的破壞。

北約秘書長斯托爾滕貝格於1月29日至30日訪問韓國，1月30日至2月1日訪問日本。此外，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於1月底訪問韓國。