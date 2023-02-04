中美氣球風波　加媒：加拿大一週前開始偵察

美國指控有來自中國的「間諜氣球」犯境後，中國2月3日回應稱該氣球是中國民用飛艇，因不可抗力誤入美領空。據加媒4日引述消息人士報道，氣球是飛越加拿大再到美國，加方一週前已開始偵察。報道又指，據美國情報部門所知，中國另有至少4個氣球到了其他國家。



加媒CTV引述消息人士報道，在美國蒙大拿州上空出現的氣球，之前是經過加拿大北極地區、艾伯塔省（Alberta）及薩斯喀徹溫省（Saskatchewan），才飛進美國境內，加拿大自上周末已開始偵察，全程追蹤氣球在加國境內的情況。

對於為何不早在上週公布事件，加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）談到發布信息時間的敏感性，他稱「必須取得這種平衡，並確保我們不會以任何方式損害我們的行動及用於保護加拿大國民的技術。」

加拿大軍方2月3日曾發表聲明，指正在監測可能發生的第2宗氣球事件，但未有詳細講述，CTV引述消息人士指，該氣球可能釋出了一個較小物體，可能對飛機構成威脅，已向有關區域機師發出飛行警告。

報道又指，據美國情報部門所知，除了目前在美國蒙大拿州上空的氣球外，中國還有至少4個氣球到了其他國家，包括在拉美地區上空出現的氣球。