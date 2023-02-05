中美專家將共同調查大熊貓樂樂死因

中國駐美國使館發言人說，中國將及時組建專家組前往孟菲斯動物園，與美方專家共同對旅美大熊貓「樂樂」的死亡原因展開調查。



據中國駐美國使館網站消息，使館發言人當地時間星期六（2月4日）說，中方對大熊貓「樂樂」離世感到痛心和惋惜。駐美使館將協助有關方面做好善後工作。據了解，中國動物園協會已同孟菲斯動物園展開對接，將及時組建專家組並盡快前往孟菲斯動物園，與美方專家共同對大熊貓死亡原因展開調查。

發言人說，20年前，大熊貓「樂樂」來到美國孟菲斯動物園，多年來給美國人民帶來了許多歡樂，為促進中美大熊貓保護合作和人民友好交流發揮了獨特作用。大熊貓承載着中美兩國人民對彼此的欣賞和友好感情，中方將懷念「樂樂」在美期間給兩國人民留下的美好回憶。

美國田納西州孟菲斯動物園2月3日發布聲明稱，動物園內兩隻大熊貓中的一隻離世。離世的大熊貓名叫「樂樂」，終年25歲。

雄性大熊貓「樂樂」和雌性大熊貓「丫丫」作為中美共同保護和研究大熊貓計劃的一部份，於2003年4月抵達孟菲斯動物園開始旅美生涯，協議期限為10年，並且在2013年到期後又延長了10年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

