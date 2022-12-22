美國動物園將歸還中國大熊貓丫丫樂樂　動保組織多次質疑疏忽照顧

美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）向中國租借大熊貓丫丫（Ya Ya）和樂樂（Le Le）20年，動物園12月21日宣布租借期結束，準備將牠們送回中國。有動保組織多次指控動物園疏忽照顧牠們，令牠們情緒欠佳，丫丫更有皮膚問題。



路透社12月22日發布雌性大熊貓丫丫和雄性大熊貓樂樂的照片。當中丫丫的照片攝於2020年10月18日，相中的牠有皮膚問題、毛髮髒亂、看來身形較瘦。

美國動物保護組織「捍衛動物」（IDA，暫譯）2月在Twitter發布影片，顯示丫丫和樂樂圍着牠們居住的地方轉圈。IDA稱，牠們這種動作，證明牠們在身體、精神和情緒上受到剝削。IDA發布的內容獲大批網民贊同，美國創作歌手Billie Eilish也有轉發帖文，引來注意。

▼大熊貓丫丫和樂樂的照片，請點擊放大觀看：

包括IDA在內的動物保護組織及動保人士一直批評孟菲斯動物園疏忽照顧丫丫和樂樂。美國ABC24新聞網站12月21日稱，孟菲斯動物園曾回應指，丫丫的皮膚問題由基因遺傳導致，否認是由動物園提供的生活環境引起。

孟菲斯動物園辯護稱，雖然丫丫的皮膚看起來時好時壞，但她的生活質素沒受到影響，動物園竭盡全力為大熊貓提供高質量的照顧。

孟菲斯動物園12月21日宣布，由於租借期結束，他們準備將丫丫和樂樂送回中國。動物園發言人表示，他們將丫丫和樂樂送回中國的決定，與動保人士對他們施加的壓力無關。發言人說，樂樂已24歲、丫丫已22歲，他們的壽命已比野生大熊貓的預期壽命長近10年。

動保組織IDA對此表示歡迎，形容是「勝利」。

中國要求租借大熊貓的國家讓年長的大熊貓回中國、讓牠們在故鄉終老。