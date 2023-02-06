土耳其7.8級地震恐上千死　高樓瞬間倒塌塵土漫天飛揚

土耳其中部2月6日發生強烈地震。衞生部官員稱，死亡人數已上升至139人，另有57人受傷。美媒引述當地居民稱，7.8級地震後不足一分鐘便發生多達8次強烈餘震。美國地質調查局（USGS）估計，死亡人數或達數千人。



美國地質調查局稱，土耳其中部6日發生7.8級地震，之後又發生6.7級餘震，當地多達1,500萬人感覺到強烈搖晃，估計死亡人數介乎100至1,000人，經濟損失則落在10億至100億美元之間。

根據土耳其廣播電視（TRT）拍攝到的畫面，當地多幢建築倒塌，民眾逃到有積雪的街上避難。社交媒體流傳的現場影片顯示，當地一幢建築不堪地震威力倒塌，之後只剩下漫天塵土。

阿拉伯通訊社（Arab News）較早前引述當地2名官員稱，地震導致至少10人死亡。BNO News指，土耳其政府已促請國際援助。

土耳其災害與應急管理署（Disaster and Emergency Management Authority，AFAD）把發生在南部城市卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）附近的地震定為7.4級地震。

德國地質學研究中心（German Research Centre for Geosciences）則表示，土耳其中部6日較早前發生7.7級地震，震源深度為10公里。