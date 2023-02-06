戴爾將裁員約6,650人

科技公司裁員潮不斷，戴爾（Dell Technologies）面對個人電腦需求的急劇下降，將裁減約6650個工作崗位。



在彭博社看到的一份備忘錄中，戴爾公司聯合首席運營官克拉克（Jeff Clarke）寫道，公司正經歷着「持續侵蝕，前景不明」的市場環境。公司發言人稱，這次裁員約佔戴爾全球員工的5%。

在經歷了大流行時代的個人電腦熱潮之後，戴爾和其他硬件製造商的需求下降。國際數據公司（IDC）說，初步數據顯示，2022年第四季度個人電腦出貨量大幅下降。根據IDC的數據，在主要公司中，戴爾的下降幅度最大，與2021年同期相比下降37%。戴爾約有55%的收入來自個人電腦。

克拉克在備忘錄中告訴員工，以前的成本削減措施，包括暫停招聘和限制旅行，已經不足夠。發言人說，部門重組和裁員被視為提高效率的一個機會。

近幾個月來，裁員問題一直困擾着科技行業，包括戴爾的許多同行和競爭對手。同樣受個人電腦市場影響的惠普公司（HP Inc.）在11月宣佈裁減多達6000名員工。思科系統公司（Cisco Systems）和國際商業機器公司（IBM）分別說，他們將裁減約4000名員工。根據諮詢公司Challenger，Gray & Christmas的數據，科技行業在2022年宣佈裁員9萬7171人，與前一年相比增長649%。

戴爾公司總部位於美國德州朗德羅克市（Round Rock），裁員後的員工人數將是至少六年來的最低水平，比2020年1月減少約1萬9000名員工。根據2022年3月的一份文件，戴爾公司只有約三分之一的員工是在美國工作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

