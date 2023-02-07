美國前外交官：氣球事件顯示美國無法與中國進行有效對話

美國前高級外交官弗里曼（Chase Freeman）稱，美國上空的中國氣球事件很可能是北京無心之失，但華盛頓的反應只是表明瞭兩國之間高度的不信任，以及美國未能進行富有成效的對話。



弗里曼曾為美國駐華大使、 尼克遜總統1972年歷史性訪華時，他是首席翻譯。他後來擔任美國駐沙特大使。

弗里曼向俄羅赳衛星通訊社表示：「很可能這只是一個失誤，而不是那些在中國發射氣球的人的故意行為。美國對此歇斯底里的反應毫無理由地表明瞭相互不信任的程度。」

上週，美國對在美國領空發現中國氣球的消息感到震驚。華盛頓稱之為偵察機，並在太平洋上空將其擊落。北京譴責了美國的行為，並一再表示該氣球僅用於氣象研究。

這一事件引起了華盛頓的強烈反應，美國國務卿布林肯取消了計劃的本週對北京的訪問。對此，弗里曼表示，根據兩國領導人最近在巴釐島會晤期間達成的協議，布林肯訪華原本應該表明「美國和中國可以進行對話，儘管存在分歧」。然而，他指出，「布林肯提出的計劃，包括討論烏克蘭問題，華盛頓和北京之間不可能對這些問題達成共識，也不會帶來積極的前景。」

這位專家指出，雖然此次訪問旨在盡量減少中美對抗，從而降低雙方發生武裝衝突的風險，但此前「華盛頓在科技戰爭中上緊了弦，並與菲律賓完成了反華基地協議談判」。美前外交官說：「在這種情況下，取消布林肯北京之行向世界表明，華盛頓目前無法與北京進行富有成效的對話。」

弗里曼強調：「這清楚地表明，拜登政府太軟弱，無法在一個極端兩極化的社會中對抗反對黨的批評」

他補充指出：「現在沒有理由認為美國對中國或其他國家的外交會變得更靈活。」他稱，同時，世界「希望美國發展與中國的合作關係，並通過保持競爭來解決許多現有問題」。

他總結道：「然而，我們所有人所目睹的只是美國無法達到這一水平。」