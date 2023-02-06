熱氣球倘佯長空逾2百年　由刺探軍情到投彈轟炸　老手還要數它們

撰文：房伊媚
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中國氣球2月初因不可抗力飄進美國領空，華府大為緊張，儘管北京已解釋這是民用探空氣球，美國仍決定取消國務卿布林肯的訪華行程。外交部2月4日稱中美雙方都沒有宣佈過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，中方予以尊重。

撇開中美外交風波，回看熱氣球的歷史，它已在空中倘佯200多年。它1783年面世，並在18世紀法國大革命期間首次被用於軍事觀測用途。熱氣球後來逐漸發展成現今能攜帶電子設備的高空氣球。多個國家更將之搭配不同裝置，甚至用於攻擊別國。

對於普羅大眾來說，熱氣球最為人所熟悉的是觀光用途，或是作為天氣預報工作的一部份，然而它們在搭配不同的器材後，可執行不同的任務。圖為2005年8月8日，英國布里斯托爾（Bristol） 一批熱氣球升空。（Getty）

以下是熱氣球及高空氣球發展的歷史：

法國發明家蒙戈爾菲耶兄弟（Montgolfier brothers）1783年發明熱氣球。在經過兩次實驗後，他們的熱氣球在1783年11月21日完成首次載人升空旅程。

1794年、正值法國大革命期間，人類首次將氣球用於軍事目的。當時法國公共安全委員會（French Committee on Public Safety，暫譯）用氣球來進行軍事觀測。

在1861至1865年的美國南北戰爭期間，北軍用氣球偵測南軍動向。

圖為由英國科學技術公司（QinetiQ公司）出資研製的QinetiQ 1號氣球在2003年9月3日於英國一艘船上充氣。（Getty）

偵測氣球在第一次世界大戰和第二次世界大戰期間變得更加普遍。在1939年至1945年的第二次世界大戰期間，日本用氣球向美國領土投擲燃燒彈。

美軍在第二次世界大戰後，展開名為創生計劃（Project Genetrix，暫譯）的行動。半島電視台（Al Jazeera）2月5日稱，根據政府文件，在1950年代美軍推行計劃期間，有攝影氣球飛過蘇聯領土，搜集情報。

●「雙鷹二號」氣球（Double Eagle II，暫譯）1978年8月載3人由美國緬因州（Maine）出發，抵達法國米斯雷（Miserey），完成首次氣球載人飛越大西洋的旅程。整個旅程歷時137小時6分鐘。

美國人布拉德利（Troy Bradley）及俄羅斯人迪克耶夫（Leonid Tiukhtyaev，暫譯）2015年1月操控氦氣球「雙鷹號」（Two Eagles Balloon，暫譯）從日本出發，抵達墨西哥對開海域，完成氣球載人橫渡太平洋的旅程。整個旅程歷時約6天。

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