拜登明天發表國情咨文　民調顯示近七成民眾對其領導沒信心

美國總統拜登（Joe Biden），將在2月7日發表任內第二份的國情咨文演說。但一份最新的民調顯示，超過六成的民眾對拜登任內已達成的政績不多，近七成對他能否為國家未來作出正確決定不太有信心。



這次國情咨文發生在擊落中國「間諜氣球」不久後，預料中國及俄烏戰爭會成外交的重要議題。拜登任期餘下不到兩年時間，但民眾似乎對他的領導感到不滿。

根據華盛頓郵報（The Washington Post）與美國廣播公司（ABC）的最新民調，高達62%受訪民眾認為拜登任內達成的項目不多，僅36%覺得他已獲得很多成果。

此外，有58%民眾不滿意拜登經濟表現，近6成對他處理美墨邊境移民問題不滿；在處理俄烏戰爭上則稍為好一點，但仍有有48%的人表示不滿意。

在民眾信心指數方面，68%受訪者表示，對拜登能否為國家未來做出正確決定不太有信心；有62%的民眾對拜登在2024年連任持否定意見。

美聯社與NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）同類的民調亦有相似答案，其中僅37%的民主黨人認為拜登應該連任，較2022年中期選舉後的52%大幅下降。