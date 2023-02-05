美國導彈擊落中國氣球　拜登讚行動成功

五角大樓說，一架美國戰鬥機2月4日在南卡羅來納州海岸擊落一個中國監視氣球。



綜合外電報道，美國總統拜登說：「我們成功地拿下了它，我要讚揚我們的飛行員，他們做到了這一點。」

拜登說，他1日已發布命令將氣球擊落，但五角大樓建議，等氣球飛到公開水域上空才這麼做，以防平民被高空墜落到地面的碎片擊中。

一名美國軍方高級官員說，多架戰鬥機和加油機參與了這次任務，但只有一架F-22戰鬥機在當天下午2時39分使用一枚AIM-9X超音速、熱跟蹤的空對空導彈進行射擊。

官員稱，氣球在距離美國海岸約6海里的地方被擊落，在相對較淺的水面上，可能有助於在未來幾天內從殘骸中找到中國監控設備的關鍵部件。

美國政府較早前下令停止進出南卡羅來納州3個機場（威爾明頓、默特爾海灘和查爾斯頓）的航班，以進行一項當時未披露的「國家安全工作」。這些航班於星期六下午恢復。

這一氣球在1月28日首次進入美國領空，然後在1月30日進入加拿大領空。一名美國國防部官員說，氣球隨後在1月31日再次進入美國領空。它越過美國陸地後，就再也沒有返回公開水域，這使得擊落變得困難。

美國官員直到2月2日才公開披露這一氣球在美國上空出現。

一名美國官員說，華盛頓稱這是對美國主權的「明顯侵犯」，並在星期六（2月4日）向中國通報了這次擊落事件。美國國防部長奧斯汀首先宣布了這次擊落事件，稱中國正在使用這一氣球「試圖監視美國大陸的戰略地點」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

