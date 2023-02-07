澳洲部長同意赴北京　與中方貿易對話

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）說，他已同意近期到北京與中國商務部部長王文濤面對面會談。這是中澳關係正在緩和的最新跡象。



綜合路透社、彭博社報道，法雷爾星期一（2月6日）與王文濤舉行線上會議後說：「我們的會議代表着穩定澳洲與中國關係的又一重要步驟。」這是2019年以來兩國最高貿易官員的首次視像會談。

法雷爾提到，他與王文濤討論了多個貿易和投資問題，包括「恢復澳洲出口商貿易活動暢通無阻的必要性，讓中國消費者能繼續享受高質量的澳洲產品」。

法雷爾辦公室在一份聲明中說，兩人同意加強各層級對話，包括官員之間的對話，藉此實現適時全面恢復兩國貿易的目標。雙方也同意，在氣候變化、支持商業代表團等課題，探索進一步合作的機會。

據中國商務部網站消息，王文濤是應約與法雷爾舉行視頻會談。

王文濤說，當前兩國經貿關係正面臨重要窗口期，雙方應共同努力，為經貿合作注入更多的積極因素，「此次會談是我們共同推動中澳經貿關係重回正軌的重要一步」。

王文濤也說，中國高度關注澳洲加嚴對中國企業赴澳投資經營的安全審查，希望澳洲妥善處理相關個案，為中國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。同時，他邀請法雷爾在合適的時間訪華。

中澳上個月達成新的澳洲煤炭進口協議，但其他措施繼續阻礙兩國貿易，受影響的包括龍蝦、葡萄酒等澳洲商品。

本文獲《聯合早報》授權轉載

