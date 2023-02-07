金正恩下令軍隊完成備戰　韓媒：朝鮮或2月8日閱兵

朝鮮領袖金正恩2月6日主持勞動黨中央軍事委員會會議，委員會討論更嚴格地讓戰爭準備處於完善狀態。韓媒7日稱，朝鮮或會在8日建軍節75周年時，在平壤舉行閱兵儀式。



俄羅斯衛星通訊社7日稱，朝中社7日指，金正恩主持勞動黨中央軍事委員會會議時，鼓勵軍隊表現出百戰百勝的特性、展示出無與倫比的軍事實力，以開啟發展的新階段。委員會討論一系列旨在引發軍隊巨大變化的任務，包括不斷擴大和加強行動和戰鬥演習、以及更嚴格地讓戰爭準備處於完善狀態。

報道指，有迹象顯示，朝鮮正準備在平壤舉行大規模閱兵儀式，以慶祝朝鮮人民軍建軍紀念日。韓聯社網站7日引述《美國之音》（VOA）稱，根據美國星球實驗室公司（Planet Labs）拍攝的衛星圖像，大批民眾在平壤市金日成廣場排列出隊形圖案，包括綠色的數字「75」和紅色的「2.8」，朝鮮或是在排練人手舉道具拼出隊形圖案的團體操。

俄羅斯衛星通訊社7日稱，金正恩可能會利用這次閱兵來展示不斷增長的核武器和導彈計劃的最新裝備，這引起美國及其亞洲盟友的擔憂。

韓聯社7日稱，朝鮮已設立導彈總局，負責提出彈道導彈部隊的裝備需求以及行政、人事工作。報道指，根據朝中社7日發布的勞動黨中央軍委擴大會現場照片，金正恩座位後方掛着印有「朝鮮民主主義人民共和國導彈總局」字樣及徽標的旗幟。