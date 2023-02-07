拜登將發表國情咨文 　經濟與外交政策成焦點

美國總統拜登（Joe Biden）將在當地時間2月7日發表任內第二份國情咨文，國內經濟會是重要一環，但美中的緊張局勢與俄烏戰爭亦會成為這次國情咨文的重要議題。



這次國情咨文發生在中國懷疑間諜氣球闖入美國境內，後被擊墜的事件不久後。事件反映中美關係處於新低點，亦引起了共和黨對拜登政府的不滿。共和黨批評拜登為何拖了這麼久才擊落氣球，兩黨議員都為事件進一步打擊中美關係表達關注。

預計拜登在演講上，將談論他取得立法成就，說明將如何繼續推進政府議程，並呼籲尋求兩黨共識。

圖為2月3日，拜登出席費城稱行的民主黨大會，發表講話。（Reuters）

拜登的主要政績之一，是推動規模近1萬億的基礎設施法案。根據智庫美國進步中心（Center for American Progress）的一項報告，美國1月新增51.7萬個就業崗位，失業率降至3.4%，為1969年5月以來最低水平。拜登會指出失業率和通脹已受到控制，稱美國已逐步走出疫情與通脹陰霾。

然而，人們對景況並不樂觀，通脹雖然稍為回落但仍然高企。《華盛頓郵報》與美國廣播公司（ABC）最新公布的一項民調中，顯示僅42%的選民總體上認可拜登表現，53%的人不認可，這數字在過去數個月幾乎沒有變化。在經濟方面，有58%的人不認同拜登表現；有41%的人表示他們的經濟狀況在拜登上任後變得更差，只有16%的人表示經濟狀況變好。

拜登據報會倡議提出美國富有人士須徵收不少於一定百分比的富人稅，同時大幅增加企業回購稅，以阻止企業推行股份回購計劃，但不少評論認為看不到這兩項計劃可以在國會通過。

除經濟與內政外，外交政策也將是拜登國情咨文的重點。中國氣球事件加劇中美磨擦，預料拜登會為事件降溫發表講話，重申願意與中方溝通。但國務卿布林肯（Antony Blinken）無限期延後訪華，被擊落的氣球殘骸正被調查，共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）預料訪台等都會進一步刺激中美關係。

俄烏戰爭方面，拜登曾表示他正加強美國在海外的聯盟。預料拜登將重申繼續援助烏克蘭、直到俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）被擊敗的承諾。一些共和黨人則反對繼續援助烏克蘭，稱美國應該把關注重點放在自身需求上。