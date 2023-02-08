英國首相辛偉誠改組內閣　重點改善經濟及能源發展

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）2月7日宣布改組內閣，內容包括新設及合併多個部門，以推動經濟發展及能源政策。



英國廣播公司（BBC）報道，辛偉誠今次一共作出五個人事變動，原本擔任貿易政策大臣的漢茲（Greg Hands）成為執政保守黨主席及不管部國務大臣，接替捲入稅務醜聞的查學禮（Nadhim Zahawi），預計漢茲的主要工作是在5月的地方選舉及下年可能舉行的大選為保守黨爭取選票。

另外商務大臣夏博思（Grant Shapps）就掌管新設的能源安全及碳中和部（暫譯，Department for Energy Security and Net Zero），負責確保英國長遠的能源供應、緩和電費及削減通脹，這亦是辛偉誠兌現的其中一項競選承諾。

辛偉誠亦決定將商務及貿易部合而為一，由栢丹娜（Kemi Badenoch）領導；房屋及規劃國務大臣弗雷澤（Lucy Frazer）則接替唐蘭（Michelle Donelan），升任為文化傳媒及體育大臣，而後者則成為首任科學、創新及技術大臣，推動創新發展，改善公共服務，創造薪酬更優厚的新職位，刺激經濟增長。

至於捲入欺凌醜聞的副首相藍韜文（Dominic Raab）的地位就暫時不變，報道指，辛偉誠等待相關調查結束後，才決定對方的去向。