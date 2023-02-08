中國氣球｜美國防部：魏鳳和拒與奧斯汀通話

中國氣球飛入美國事件，華府日前出動戰機以導彈擊落，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）2月7日表示，美中關係再次受損，而拜登（Joe Biden）政府正考慮其他行動應對。美國國防部同日指，中國防長魏鳳和拒絕與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）通話。



路透社報道，美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）稱，華府4日擊落該氣球後，即時要求與魏鳳和通話，但北京方面拒絕要求。他強調，華府仍然會繼續保持溝通渠道開放。

而在同日較早時，舒默被問到美中關係狀況時，形容雙方持續緊張，指華府目前研究其他可行方案。對於多名共和黨人批評拜登政府的處理方式，舒默認為，中國利用間諜氣球飛到美國，拜登政府以冷靜、有計劃及有效的手段處理。

他強調，氣球問題不應成為美國的政治問題，民主及共和兩黨應共同合作，一同譴責中國及對應中國共產黨。

中國一直重申有關氣球是用於氣象用途，不過事件已經導致美國國務卿布林肯（Antony Blinken）暫時推遲訪華計劃，而拜登亦淡化事件嚴重性，稱已向北京方面表明華府的計劃，指對方理解華府的立場。