國情咨文│拜登大賣就業景氣　倡徵富人「最低入息稅」

美國總統拜登（Joe Biden）今發表任內第二份國情咨文，在經濟方面提到就業、通脹等問題。承接日前出爐的最新就業數據，拜登在國情咨文中大賣就業景氣、通脹逐步放緩，並提出對富人開徵「最低入息稅」（ minimum income tax），打擊貧富懸殊成為民主黨政府下個經濟政策目標。



「沒有億萬富豪的入息稅應低於一名教師或消防員。」拜登指出，年收入高於一億美元的美國人應繳交總收入至少20%的稅，包括未實現的投資收入。拜登公佈的最新提議是將股票回購的1%消費稅提高四倍，以鼓勵長線投資。該提議是去年《降低通脹法案》（IRA）的一部分，但遭到企業強烈反對。

白宮經濟顧問委員會此前發現，2018年至2020年間，美國最富有的 400個家庭平均只繳納8%的稅率。

美國最新失業率創下53年新低，拜登在國情咨文中亦提到，黑人與拉丁裔失業率亦貼近歷來最低。

2023年1月，黑人或非裔美國人的失業率為5.4%，略高於2019年8月創下的 5.3% 的歷史低點。在拜登上任時的2021年9月，該數字為9.2%，可見大幅回落。

拜登在國情咨文中又指出，《科技與晶片法》將能為美國創造數以十萬計新就業機會，「這（就業）將來自宣布在未來幾年內對美國製造業投資超過3000億美元的公司。」