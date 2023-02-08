重現Google對撼Ｍicrosoft　Bard與ChatGPT有何不同？

繼Microsoft宣布結合ChatGPT至其搜索引擎Bing後，Google亦不甘示弱宣布要以自己的Bard應對。兩大科技巨頭趁着AI熱潮牽起另一場新競爭，有如當年的Hotmail大戰Gmail、IE大戰Chrome一樣。ChatGPT對撼Bard，到底誰勝誰負？



Google的Bard和OpenAI的ChatGPT提供的服務是類似的，用戶可以輸入一個問題或提示，AI會給予類似人類的答覆。

Google和Microsoft都希望把這AI融合在自己的搜尋引擎內，讓自己不再局限在單純「提供網頁」，而是一個真正可以解決問題的搜索工具。

圖為2017年11月，為於美國加州的Microsoft辦公大樓。（Reuters）

Bard與ChatGPT的分別

Bard目前還未正式推出，但已知和ChatGPT的一個最大分別，是ChatGPT的資料庫目前至到了2021年，去詢問ChatGPT在2022年發生的事情會給不到答案（AI會告訴你它不知道）。

另外ChatGPT因其大受歡迎，OpenAI有意開展名為ChatGPT-Plus的付費計劃，讓使用者優先獲得AI回應和更新。Bard則相信在會以費用全免的模式面世。

ChatGPT看來不知道Google近日的裁員計劃。

LaMDA和GPT

Bard是建立在LaMDA的基礎，ChatGPT則是建立在GPT上。

LaMDA全稱Language Model for Dialogue Applications（對話應用的語言模型），這是Google在2017年的一項研究。還記得2022年有Google的工程師突然宣布發現「AI是有感情」的報道嗎？這就是Bard的技術原點。

GPT全稱Generative Pre-trained Transformer（生成式預訓練轉化器），是在2020年首次推出的技術，今天的GPT是3.5版。OpenAI後與Microsoft合作，據指Google當年是在看見GPT推出後，要求LaMDA團隊「參考」GPT，成為今天兩個都差不多的東西。不過因LaMDA有Google這龐大的資料庫，能夠回覆的答案相信比ChatGPT更多。

Google發表Bard的消息明顯是衝着ChatGPT而來，目標也是在ChatGPT爆發後，防止其佔領整個市場，兩者大戰一觸即發。