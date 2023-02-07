ChatGPT｜掀AI聊天機械人大戰　支援中文　惟港人使用須靠VPN

去年底誕生的人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，靠著像真的文字生成能力，紅遍全球科技界，短短兩個多月，活躍用戶已突破一億人。ChatGPT不僅可撰寫論文，更可編寫代碼等。而Google、百度等科技巨頭新近亦相繼公布推出旗下（AI）聊天機器人Bard及文心一言迎戰，聊天機械人大戰一觸即發。究竟引起全球關注的ChatGPT是如何使用？港人又「有冇得玩」？



ChatGPT是由位於美國三藩市的人工智能公司OpenAI研發，是一款人工智能聊天程式，約在七年前由Telsa創辦人馬斯克及多名投資者共同創辦。不過馬斯克在2018年因與其他創辦人就發展方向出現分歧，離開了Open AI。

ChatGPT目前並不支援香港地區，亦不能使用港區電話作驗證。（網上截圖）

ChatGPT是一套「文本生成」技術，透過自然語言處理（Natural Language Processing）模型分析大數據。用戶只需輸入一般文字，ChatGPT就能產出相對應的回覆。ChatGPT可提供創造性的內容，如撰寫論文、劇本等，亦能產生程式碼，進行翻譯、修改文法錯誤，以及整理資料重點再進行分類或製作表格等。

註冊需用外國手機號碼收簡訊驗証

OpenAI僅限部分國家註冊，目前開放的國家包括韓國、日本、新加坡、印度、美國，ChatGPT雖支援中文，但暫未開放予中國地區用戶使用。現時香港區並不受支援，但港人仍可以透過VPN跨區連接使用，並需要有外國手機號碼，用以接收SMS驗証碼以完成註冊。

ChatGPT是由OpenAI開發，2022年11 月推出市場。（網上截圖）

↓ChatGPT註冊方法↓

若然有齊電子郵箱（Gmail、outlook也可）、外國手機號碼及VPN，即可註冊ChatGPT帳戶。大致步驟如下：

第一步：連接VPN

第二步：在瀏覽器中輸入OpenAI的網站，點擊「Sign up」（註冊）按鈕

第三步：填寫基本資料，如姓名、電郵地址、手機等，以手機接收簡訊驗証碼

第四步：需要同意OpenAI的條款和條件，點擊「Sign up」按鈕

第五步：收到確認電子郵件，點擊連結確認帳戶。

第六步：輸入信用卡資料或使用其他付款方式

註冊後回到頁面，按「Log in」即可登入，在輸入內容後即可要求機械人回答問題，開展對話。

由於AI的文字生成技術需要透過蒐集大量的數據資料來學習，進而編寫出相應內容，故ChatGPT目前仍存在缺陷，包括出現答非所問、回答空泛、答案看似合理但不正確、或不夠精準的狀況。而當詢問的問題不夠清楚，ChatGPT也難以正確回答。