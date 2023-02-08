土耳其敘利亞地震死亡人數破萬　救援面臨三大障礙

土耳其2月6日發生7.8級地震，當地與鄰國敘利亞都成為重災區，兩國死亡人數合計已超過1.1萬人。救援人員正與時間競賽，但他們也面臨眾多障礙，包括天氣與環境因素、基礎設施受破壞，還有敘利亞的國內政治問題。



世衛（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，持續的地震、嚴酷的冬季環境、道路與電力供應受破壞、通訊和其他基礎設施的損壞，都是繼續阻礙搜救工作的因素。

在天氣與環境因素方面，當地天氣僅得零攝氏度，甚或在深夜是零下5度，加上仍然持續不斷的地震，確是嚴重影響救援人員與災民。

道路在地震後嚴重損毀，也阻礙救援人員前往災區。聯合國表示，通往土耳其和敘利亞之間唯一的人道主義走廊，在地震中被毀，阻礙了救援。

▼土耳其來往加濟安泰普（Gaziantep）及阿達納（Adana）的公路嚴重裂開▼

救災還面對政治因素，敘利亞連年內戰，政府並非控制全國，北部多個地方由反對派控制。目前國際組織對敘利亞的大部分援助物資，都是通過政府控制的首都大馬士革進入，但政府嚴格管控能夠流向反對派控制區的物資，在這次救災期間，敘利亞政府也被批評玩弄政治。

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世界衛生組織警告，地震最終死亡人數可能超過2萬人，又估計連同敘利亞，受災人口可能多達2300萬，包括140萬名兒童。土耳其擁有應對危機的能力，但敘利亞因戰亂陷入人道主義危機多年，資源缺乏，呼籲國際給予更多援助。