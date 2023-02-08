世衛稱強震或致2300萬人受災　敘利亞援助團體：48小時未獲物資

世界衛生組織（WHO）於本月7日警告，7.8級強震下土耳其、敘利亞兩國可能有多達2,300萬民眾受災，承諾提供長期援助。不過，運送救援物資通道受阻，有敘利亞北部救援團體指震後48小時內未能收到國際援助物資。



截至發稿前，土耳其和敘利亞西北部發生的強震死亡人數已經超過7,800人。此次地震為土耳其百年來最強地震，死傷數字預期將隨災情規模擴大而大幅增長。

世衛高級應急官員Adelheid Marschang表示：「事發概覽地圖顯示，2,300萬人可能受到波及，包括500萬弱勢群體。整個受影響地區的民用基礎設施，甚至是衛生基礎設施都可能遭到破壞。短中期內，救援需求不足的狀況可能集中發生在敘利亞。」

規模7.8強震狂襲土耳其與敘利亞邊境，至今已累積超過7800人死亡，數千座建築物倒塌。（Reuters）

入境通道受阻 敘利亞被批玩弄政治

據聯合國官員稱，由於過境點Bab al-Hawa的周邊道路受到地震破壞，此一由聯合國批准的敘利亞和土耳其之間用於運送國際援助物資的唯一通道無法運行，使得正發生於災區的人道主義危機的反應變得複雜。

目前，國際組織對敘利亞的大部分援助物資通過政府控制的首都大馬士革進入，但因政府嚴格管控能夠流向反對派控制區的物資，過去9年的內戰期間，敘利亞政府以保護主權為由，只允許北部敘土邊境上的一個過境通道用於運送救援物資，使得過境點Bab al-Hawa成為聯合國向反對派控制區提供援助的生命線。

土耳其地震：大批志願者2023年2月7日趕到伊斯坦堡機場，等候坐飛機到災區協助救災。圖為2023年2月7日Twitter流傳的影片截圖，顯示當日伊斯坦堡機場的情況。（The SETA Foundation at Washington DC Twitter）

Bab al-Hawa所在地方政府日前在社交媒體上發表聲明指，該過境點「仍對希望幫助我們遭受苦難的民眾等任何人開放，以提供援助和人道主義行動」。但聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme，WFP）官員其後表示，過境點雖在地震後仍完好無損，但其周邊道路被損壞或關閉，實際上無法使用。

據新聞網站TheNationalNews報道，在敘利亞西北部運作的唯一應急組織——以在空襲中搶救遇害者的民間救援團體白頭盔（The White Helmet）透露，地震發生以後的近48小時，他們沒有收到國際救援隊的支援。

據指，西北部反對派控制區更在一夜之間遭到敘利亞政府的炮擊。白頭盔媒體協調人Oubadah Alwan說：「很難向一個不斷受到敘利亞政府和俄羅斯軍隊轟炸的地方派遣第一反應人員。」