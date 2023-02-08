土耳其地震｜幣安向災區用戶「空投」BNB加密貨幣

土耳其東南部2月6日發生7.8級地震，導致嚴重傷亡，大批災民流離失所。加密貨幣交易所幣安（Binance）7日宣布，會向每名居於受災最嚴重地區的幣安用戶「空投」（Airdrop）價值100美元（約780港元）的BNB加密貨幣，又為災民發起籌款活動。



幣安7日發聲明指，公司會向居於土耳其受災最嚴重地區的幣安用戶「空投」BNB加密貨幣。「空投」即用區塊鏈科技，將電子貨幣大規模分發到一些已有的電子貨幣錢包地址中。幣安估計，透過這次「空投」BNB行動，他們向災民提供的捐款總額會是約500萬美元（約3,900萬港元）。

聲明提及，在6日之前取得地址證明（POA）、證明自己是居於土耳其受災最嚴重地區的幣安用戶，就能獲得價值100美元的BNB。幣安稱，受災最嚴重地區是指土耳其卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）、基利斯（Kilis）、迪亞巴克爾（Diyarbakır）、阿達納（Adana）、奧斯曼尼耶（Osmaniye）、加濟安泰普（Gaziantep）、桑利烏爾法（Şanlıurfa）、阿德亞曼（Adıyaman）、馬拉蒂亞（Malatya）、哈塔伊（Hatay）。

公司表示，在自然災害過後，民眾往往無法獲得傳統銀行服務，此時他們正需額外資金來購買醫療用品、食品、以及應付其他基本需求。

幣安慈善已設立公開捐贈地址，讓民眾向災民捐款。幣安會將透過這地址收到的所有資產兌換成土耳其里拉（Lira），然後交給獲得授權的非政府組織，以幫助有需要人士。