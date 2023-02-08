《安倍晉三回憶錄》問世　指習近平「強烈現實主義」　普京友好

日本已故前首相安倍晉三的回憶錄2月8日在日本正式出版，書中提到他在長達8年8個月的首相任期內，與各國領袖之間的對話等內容。



彭博社報道，根據《安倍晉三回憶錄》，中國國家主席習近平告訴安倍晉三，如果出生在美國，他可能不會加入共產黨，但會成為民主黨或共和黨的成員。安倍因此分析，習近平是個「強烈的現實主義者」，並認為一個不掌握政治權力的政黨沒有任何意義。

回憶錄在安倍遇刺後的7個月後面世。安倍在擔任首相期間，曾與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）展開27次會談。他描述普京表面上看起來冷酷，卻是「出奇地友好」，並且喜歡黑色幽默。

《日本經濟新聞》報道，安倍提及，美國前總統特朗普（Donald Trump）並沒有身為西方世界領袖的意識，喜歡打長途電話，談的多是關於打高爾夫球的事情。特朗普曾經打電話給安倍，諮詢政策。這些通話有時會持續一個小時或更長時間，而且會離題，安倍覺得累，不得不設法將話題轉回外交事務。

《安倍晉三回憶錄》在2023年2月出版（書籍封面）

中時新聞網引述日本《讀賣新聞》日前的報道說，《安倍晉三回憶錄》內容為對安倍晉三的長篇採訪，由日本讀賣新聞社特別編輯委員橋本五郎與社評副委員長尾山宏在安倍卸任首相約一個月後（2020年10月）開始進行採訪。採訪共計18次，時間跨度約一年，採訪時長達36小時。

報道指出，回憶錄原計劃於2022年初出版，但由於有很多「敏感內容」，當時應安倍本人要求，延期出版。在安倍遇刺身亡後，經其夫人安倍昭惠同意，本書得以問世。

中國通訊社報道，安倍於2006年9月首次出任日本首相，2007年9月以健康為由宣布辭職。他於2012年12月再次出任日本首相，直至2020年8月因健康問題辭職，是連續在職時間最長的日本首相。安倍2022年7月8日在奈良縣奈良市街頭演講時遭槍擊，經搶救後不治身亡，終年67歲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

