日媒：行刺安倍晉三疑犯有刑事責任能力　將被控殺人罪

槍殺日本前首相安倍晉三的嫌犯山上徹也將被控以殺人罪名。



日本《讀賣新聞》星期六（12月24日）報道，日本奈良縣地方檢察廳說，根據精神鑑定結果，山上徹也具有刑事責任能力，執法部門將在2023年1月13日以殺人罪正式起訴山上徹也。

據報道，山上徹也7月10日被警方以殺人嫌犯身份移交奈良縣地方檢察廳。

41歲的山上被逮捕後供述，他的母親向統一教捐贈了大筆金錢導致家庭生活陷入混亂，他因此對統一教懷恨在心，襲擊安倍晉三是因為他認為安倍晉三與統一教存在密切關係。

日本檢方基於山上徹也的供詞，決定讓他接受精神鑑定，以確定他是否具有刑事責任能力。奈良縣地方檢察廳對山上徹也的精神鑑定工作從7月25日進行至11月29日。在此期間，醫學專家多次與山上徹也進行對話，了解他的成長經歷和案發時的精神狀態。

報道稱，日本檢方認為，山上徹也的精神鑑定結果顯示，他並未患上會影響是非判斷能力的精神疾病。此外他制定了襲擊計劃，包括自製槍支、調查安倍晉三的行程等。檢方據此認為，山上應該被追究刑事責任。

安倍晉三7月8日上午在奈良市街頭髮表助選演說時遭山上開槍襲擊，送院後因失血過多死亡，終年67歲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

