土耳其地震捐款｜想幫災民？　您要先了解「這些」事

土耳其2月6日發生7.8級強烈地震，連同敘利亞的死亡人數迄今已破萬。每當世界出現天災，不少善心人都會希望出資幫助有需要的人，騙徒也會趁機設立虛假的慈善機構，利用人們的慷慨和同情心來騙取金錢。



美媒《福布斯》（Forbes）指，在人道主義危機時期，民眾要確保捐款確實用於有需要人士的身上。

如何確保捐款用於有需要人士

首先，要避開向新成立的組織捐款，因為它們可能會是潛在騙局，與之相反，應捐給那些擁有可靠記錄並在當地開展工作的慈善機構及組織。

人們若無法確定某個慈善機構的合法性，可在非營利的慈善評級機構Charity Navigator上進行研究，但要避免選擇會存在發送類似帳單信件、無法提供日常運營具體資訊、只有個社交媒體帳號等情況的組織。

謹慎對待眾籌活動

這間傳媒業還認為要謹慎對待眾籌活動，包括GoFundMe在內的眾籌平台已幫助不少人，但眾籌騙案亦是層出不窮，有人拿籌款資金去賭博、度假或買新車。

在這間慈善評級機構中，土耳其和敘利亞抗震救災工作排名最高的慈善機構包括美國非牟利組織敘利亞美國醫學會（Syrian American Medical Society Foundation，SAMS）、國際災難慈善中心（Center for Disaster Philanthropy，CDP）、國際培幼會（Plan International）和直接救濟組織（Direct Relief）。他們都獲得100％評級。