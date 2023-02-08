土耳其地震捐款｜土敘增至近萬死　國際培幼會籲助災民渡過難關

於2月6日發生在土耳其南部及敍利亞西北部兩次強烈地震已合共造成近萬人死亡，數以千計的建築物倒塌，破壞力驚人。遇難人數恐怕在未來數日仍會進一步攀升。國際培幼會現正迅速採取行動，位於黎巴嫩的培幼會辦事處職員與當地夥伴合作，在敍利亞展開人道援助行動，將派發緊急救援物資，包括衛生包、食物、燃料、防寒物資如毛毯及藥物等，為兒童及家庭解燃眉之急；亦會向婦女提供女性衛生用品，更全面地保障她們的安全和健康。

震央接近敘利亞西北部戰亂地區，12年內戰摧毀了當地經濟，超過400萬人民正依靠人道救援求存。戰亂亦令290萬人失去家園，現有約180萬人在難民營內棲身，大量兒童和婦女流離失所，性命安危得不到保障。

而地震令兒童及婦女失去家園和學校的庇護，更容易成為被剝削和虐待的受害者。連年戰火下，結構脆弱的建築物在強烈地震下紛紛倒下。地震凌晨發生，人民來不及逃生，導致生命及財產損失慘重。寒冬加上爆發霍亂，災民深陷險境。瓦礫下不時傳出呼救聲，不少痛失家園的災民露宿戶外，瑟縮街頭等待救援。

土耳其發生致命地震後，大量遺體被暫放於Kahramanmaras一個體育場內。（Reuters）

黎巴嫩培幼會辦事處地區總監Safo Visha表示：「敘利亞人民多年來已在戰爭的影響下失去家人丶失去家園，顛沛流離。強震更令他們的苦況雪上加霜，因此我們迅速回應災情，與當地夥伴合作，向受災民眾伸出援手。」「地震使兒童的生命出現翻天覆地的改變，他們身心靈受創，極需要我們的援助及保護，生活才能重返正軌。」Safo Visha會密切留意受影響兒童及其家庭的狀況，期望能為他們提供更多支持和援助。

國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟博士向地震遇難的災民致以最深切的哀悼。她曾於數年前到埃及探訪因無情戰火被迫流離失所的敘國難民，親身見證難民在異國他鄉無法正常生活的苦況。現在敘國再受天災重擊，兒童、婦女飽受身心重擊，份外令人揪心。現時災民急需糧食、清潔食水及衛生用品等，救災工作分秒必爭、刻不容緩。您的及時支持在這關鍵時刻尤其重要。請立即伸出援手，與我們一同幫助敍利亞西北地區的兒童及其家庭脫離險境，一起拯救生命！

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關於國際培幼會



國際培幼會於1937年成立，總部設於英國，是全球其中一個規模最大的國際兒童慈善機構。培幼會的兒童發展計劃遍及非洲、亞洲、美洲及大洋洲共57個發展中國家，並在21個國家設立捐款辦事處。計劃主要集中在教育、幼兒發展、終止暴力、性與生殖健康及權利、技能訓練及青年促進改變共六個範疇，幫助孩子、其家庭及社區，長遠改善他們的整體生活質素，讓他們得以脫貧自立，近年更積極在本港推動守護兒童的工作，預防兒童受虐。有關國際培幼會（香港）資料，可瀏覽網頁www.plan.org.hk。

