土耳其地震︱土敘增至1.5萬死

土耳其2月6日發生7.8級地震，波及鄰國敘利亞，兩地都成為重災區。救援人員繼續在寒冷天氣下進行搜救工作，截至9日，兩國死亡人數合計已超過1.5萬人。



土耳其阿納多盧通訊社9日引述災害管理局稱，僅在土耳其已有12,391人死於地震。

敘利亞衞生部指，在敘利亞政府控制的地區，死者已逾1,200人。民防組織白盔（White Helmets）則稱，敘利亞反對派控制的西北部地區至少1,600人死亡。

【土耳其敘利亞地震振災：本港捐款途徑】

香港世界宣明會（World Vision Hong Kong ）: https://www.worldvision.org.hk/our-work/emergency-relief/turkey-syria-earthquake-response

無國界醫生（Médecins Sans Frontières）：msf.hk/quake_461

國際培幼會(香港)（Plan International Hong Kong）：https://plan.gives/TurkeyEarthquakeAppeal_tc

香港救助兒童會（Save the Children Hong Kong）:https://savethechildren.click/PTurkey_dTC