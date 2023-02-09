美國務院指控中國氣球與軍方有關　探討對相關實體「採取行動」

外媒2月9日報道，美國國務院指控中國的「間諜氣球」擁有收集通訊信號的工具，主張氣球與中國軍方有關，美方會探討對與解放軍有關的中國實體「採取行動」。中方之前則強調氣球是民用無人飛艇，並非間諜氣球。



據路透社報道，美國國務院在一份書面聲明中表示，美國根據U-2飛機飛越時取得的高分辨率圖像來判定氣球的功能，聲明指氣球的設備「明顯是用於情報監視，與氣象氣球上的設備不一致。」

美方稱，相信氣球製造商與中國軍方有直接關係，是解放軍認可的供應商。

聲明又稱，美國還將探討對與解放軍有關的中國實體採取行動，指這些實體支持氣球「侵入美國領空」。美方未具體講述「採取行動」的意思。

中國外交部之前多次重申氣球是民用無人飛艇，外交部發言人毛寧在6日表示，中方多次向美方介紹有關情況，該無人飛艇是民用性質用於氣象等科研目的，受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線，她指「這完全是一次不可抗力導致的偶發意外事件。」

毛寧批評美方稱，中方已經表明這完全是一次不可抗力導致的偶發意外事件，美方還刻意渲染炒作，甚至武力襲擊，是不可接受、不負責任的行為。