中國必須有節有理反擊　氣球風波不能止於美國的過線表演

氣球事件發酵到今天，已經是中美輿論較量。拜登政府借題發揮、順勢而為的能力是有目共睹的。中國的克制事實上並沒有給中國帶來什麼利益，反而讓氣球事件成為美國渲染中國威脅、展現對華強硬的陣地。

美國公開擊落氣球是對中國的故意羞辱，中國的後續克制只會被認為是軟弱。來而不往非禮也，中國一定不能就這樣讓事件過去。美國在利用氣球事件，為什麼中國不能利用氣球事件？中國前期的理性克制是為禮，當美國無視中國的交涉擊落氣球後，中國其實沒有必要一忍再忍，合理的反擊是必須的。

國與國之間互相偵探是慣例。中美都有彼此氣球飛到對方上空的先例。美國如此明顯的過度發揮是沒有顧及此事會有後果的，這種短視打破了過往理性處理的慣例，開了一個很不好的頭。

中美氣球風波：美國空軍F-22戰機升空，2月4日出發前往擊落飛入美國領空的中國氣球。（美國國防部）

如果中國不反擊，美國會對中國承受讓步的能力做出誤判。在此次過度發揮中佔到了便宜後，拜登政府很有可能故技重施，不再畏懼發揮兩國關係會產生不良後果。因此，美國過度發揮必須得到制止，美國必須付出代價。

美國政治的本質是選舉政治，拜登有政治利用氣球事件的剛需，但是中國要讓拜登明白，美國的發揮一定要有度，美國的發揮不能是羞辱中國的過線表演。拜登既要國內政治得分，又要折損中國面子的操作，不能是施施然、輕而易舉、沒有代價的。

不管中國的氣球是氣象氣球還是軍事情報氣球，中國都不能缺席此次輿論戰，更不能輸掉輿論戰。動盪不安會是中美關係的常態。挑戰無處不在，戰鬥無處不在，克制早就不是維穩的有效手段。中國要提高應對輿論挑戰的能力，如何短時間協調各方引領輿論值得進一步深思。在鬥爭中贏得主動才能真正威懾對手。