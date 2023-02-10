美國眾議院一致通過議案　譴責中國氣球侵犯主權

美國眾議院2月9日以419票贊成、0票反對，一致通過譴責中國氣球侵犯美國主權的議案，並同時要求白宮就事件提供更多資料。白宮則表示，華府會向與該氣球有關的中國實體採取行動。



《華爾街日報》報道，有關議案由眾議院外交事務委員會主席、共和黨籍的麥考爾（Michael McCaul）提出，他認為有需要透過該議案向中國政府發出訊息，指事件無法不了了之。大批民主黨人亦支持議案，稱需要就事件向北京方面問責。

議案同時要求拜登（Joe Biden）政府向國會提供資訊，為事件解畫，以及決定擊落氣球的過程細節。

而在表決前，多名共和黨人曾推動譴責拜登處理方式的議案，不過有溫和派成員對這個做法感到憂慮，而擔任議長的黨友麥卡錫（Kevin McCarthy）亦表明任何議案都應避免抨擊拜登。

美國日前擊落該氣球後，打撈工作仍然繼續。聯邦調查局（FBI）知情高層官員透露，當局目前只回收少數氣球殘骸，暫時尚未發現任何懷疑爆炸物或有害物質，形容調查工作處於初步階段。

另外副國務卿舍曼（Wendy Sherman）同日向參議院外交關係委員會聽證會上作供時，稱氣球事件是中國企圖重塑國際秩序的另一個徵兆，認為華府會繼續阻止中國利用美國科技，作為軍事現代化之用。