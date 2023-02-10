Meta恢復特朗普使用Facebook及Instagram權限

撰文：張子傑
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美國國會2021年1月遭衝擊，多個社交平台封殺前總統特朗普（Donald Trump）的帳戶，事隔兩年，繼Twitter之後，Meta亦宣布特朗普的Facebook及Instagram帳戶獲解禁，但未知他會否再次使用。

路透社及天空新聞（Sky News）2月9日報道，Meta發言人斯通（Andy Stone）證實，特朗普的Facebook及Instagram的使用權限已經恢復。而在特朗普的Facebook專頁，最後一篇帖文是在2021年1月6日國會騷亂當天，他當時呼籲國會外的支持者和平示威，惟大批示威者之後闖入國會，企圖阻止選舉認證結果程序。

Facebook在翌日暫停特朗普的帳號，Twitter亦採取類似措施，他之後決定「另起爐灶」，成立自家社交媒體Truth Social，但無論在規模或追隨者人數都與Facebook或Twitter都有一大段距離。

Meta在1月時表示，計劃在未來數週為特朗普的帳戶解禁，並強調如果對方再次違反內容政策，可能面臨停用帳戶一個月至兩年不等。不過特朗普就似乎不領情，他在Truth Social稱，Facebook移除他的帳戶後，損失數以十億計美元價值，指事件不應再發生。

特朗普準備在2024年總統大選再次捲土重來，今次分別獲Meta及Twitter解禁，令他或可以再利用主要社交平台爭取支持和政治捐款。

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