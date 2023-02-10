土耳其地震｜敘利亞「奇蹟女嬰」甫出生喪母　數千人願收養

土耳其2月6日發生連環地震，鄰國敘利亞亦嚴重受災。救援人員從瓦礫中救出一名新生女嬰一出生便成為孤兒，被發現時臍帶仍同亡母相連。女嬰家人亦全數罹難。她已送院治理，目前情況穩定。數千人在社交媒體上表示願意收養女嬰。



網上影片顯示，一名男子手抱滿身灰塵的嬰兒，自廢墟瓦礫中衝出。他手上所抱的正是獲救女嬰Aya，在阿拉伯語中為「奇蹟」之意。

Aya被發現時，臍帶仍同已斷氣的母親相連，父親和4個兄姊亦在地震中離世。照顧她的醫生表示，她在6日抵達醫院時情況危殆，身上有腫塊、瘀傷，渾身冰涼，幾乎沒有呼吸。現時Aya情況已轉為穩定。

數以千計的人在得知她處境後，紛紛在社交媒體上表示願意收養她，更有人說希望供她過上體面生活。一名科威特電視主播稱，若法律程序允許，已準備好照顧和收養Aya。

醫院經理阿提亞（Khalid Attiah）稱，接獲來自世界各地的幾十通電話，指希望領養Aya。然而，阿提亞卻就此表示，「我現在不允許任何人收養她。她在遠方的家人回來以前，我把她視如己出。」

目前，阿提亞的妻子正同時為Aya和二人4個月大的女兒哺乳。