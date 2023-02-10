土耳其地震｜土敘死亡人數突破二萬　聯合國呼籲增加援助通道

土耳其東南部2月6日發生7.8級地震，導致當地及鄰國敘利亞北部嚴重受災，救援人員爭分奪秒搶救，惟死難者人數持續上升。根據土耳其及敘利亞政府公布的數字，截至9日，兩國的死亡人數突破二萬人，超越2011年日本311大地震的1.97萬人遇難數目。



美國CNBC及天空新聞（Sky News）報道，這場地震已經奪走最少20,451條人命，其中土耳其有17,134名死者，敘利亞則有3,317人遇難。

地震至今已經發生超過三天，意味被稱為搜救「黃金72小時」已經過去，救援人員仍然保持一絲希望，盡可能拯救更多生還者。

世界各地向土耳其及敘利亞提供大批救援物資，包括長年與土耳其關係緊張的希臘，雅典政府宣布，準備運送藥物、帳篷等合共80噸人道物資，並有36名救援及工程人員在當地參與搜救。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，希望可以有更多援助通道由土耳其運送救援物資到由叛軍控制的敘利亞北部，並可以能尋求安理會授權有關行動。安理會在2014年授權聯合國經土耳其到敘利亞西北部運送物資，但目前只獲准使用一條通道。

古特雷斯指出，不少非聯合國人道組織已經使用其他通道進入敘利亞北部，因此他認為聯合國都應需要尋求開放更多通道。他沒提到是否要求敘利亞政府開放更多邊境，但指安理會有權批准相關措施。