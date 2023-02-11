敘利亞因土耳其地震再成焦點　重獲鎂光燈但能持續多久？

土耳其2月6日發生7.8級及6.7級強烈地震，鄰國敘利亞受災嚴重，至今兩地罹難者已逾2.4萬人。有美國專家擔心，一旦外界對敘利亞災情最初的震驚和同情消退，這飽受內戰蹂躪的國家是否再度在人們的視線中「消失」。



據敘利亞政府及救援機構消息，政府及反對派控制地區合計已有逾3,500人死亡。聯合國估計，當地約537萬人無家可歸。在此之前，已有約680萬人因內戰被迫流徙。

土耳其在是次災難中得到的關注較多，土外交部稱近100國家或地區已應允提供援助。卡塔爾半島電視台記者德克爾（Stefanie Dekker）11日在土敘邊境報道，她看到救援用的貨車三三兩兩開進敘利亞。她說國際救援隊伍進入土國多處工作，卻沒人到敘利亞。

在土耳其外交部11日稱已有來自68國家或地區的搜索及救援隊在工作、人數多達8,326人之際，讓我們看看鄰國敘利亞的情況。

俄克拉荷馬大學中東研究中心的蘭迪斯（Joshua Landis）曾旅居中東15年。他受訪時說，敘利亞人在面對嚴寒、沒有供暖與電力不足的困境。還有因燃油及燃氣供應不足，人們不能使用發電機。這意味着他們正在捱凍。

救援通道受阻

縱使敘利亞政府10日宣布向全國提供人道援助，包括非政府控制地區。但已持續近12年的內戰讓敘利亞政府鞭長莫及，再加上是次地震重災區位於反對派武裝控制的西北部，暫時只能依靠民防組織進行救援。

當地邊境因內戰幾乎完全關閉，目前只有一條連接土耳其的通道可用，可用於運送物資。但它周遭道路亦在地震中受到破壞，暫時無法使用。物資庫存成為災民的僅餘的指望。

世界糧食計劃署（WFP）10日較早時稱，西北部地區庫存即將告罄。組織呼籲開放更多土敘過境點。

圖為2月7日，敘利亞北部城市阿勒頗（Aleppo）民眾路經損毀建築。

美歐制裁夾擊

敘利亞爆發內戰前、自小布殊時期起已受美國制裁，內戰開始後制裁更多。敘美此後處於斷交狀態。這導致敘國本已備受重擊的經濟更一蹶不振。

敘利亞常駐聯合國代表薩巴格（Bassam Sabbagh）7日稱不少貨機因西方制裁拒絕降落敘利亞機場，令物資無法運抵當地。

敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）10日將國家缺乏人道援助，以及在獲取救援設備方面受阻，歸咎於美國和歐盟的制裁。他視察災區時批評西方國家說它們「不關心人類的處境」。

土耳其地震：救援人員2月10日在敘利亞沿岸城市賈柏萊（Jableh）一處建築物殘骸搜索生還者。（Reuters）

中國對此批評。中國外交部8日稱，大災當前，美國應當放下地緣政治執念，立即解除對敘利亞的單邊制裁，為人道主義救援敞開大門。

美國則稱對敘制裁不針對人道主義方面的努力。美財政部10日發布為期180天的「通用許可證」，授權所有與地震救災相關的交易。

據敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）稱，敘外交部批評華府的做法，稱這是想予人「美國有人性」的錯誤印象。

土耳其敘利亞大地震：圖為2023年2月7日一名在瓦礫堆下獲救的敘利亞兒童（Reuters）

美國網站Devex在2月7日發布主管俄克拉荷馬大學中東研究中心的蘭迪斯（Joshua Landis）的訪問內容。他對就本文標題的問題回應，答案並不樂觀。

他稱，美國將阻礙敘利亞戰後認真重建作為其目標之一，直到巴沙爾做出政治讓步——直到有一個政治解決方案為止；儘管目前還不清楚解決方案應是什麼。

蘭迪斯稱這場地震當然會對西方構成壓力，讓它們立場軟化。他直覺認為，會有投入敘利亞重建的、短期的資金，但人們將很快忘記這國家——他稱討厭這麼說，但敘利亞需要的是可扭轉局變的大轉變。

蘭迪斯稱，話雖如此，包括聯合國與不同的非政府組織在緊密合作，想辦法避免那些在與阿薩德政府合作時出現的問題。他也相信美國及土耳其都會幫忙。

【土耳其敘利亞地震振災：本港捐款途徑】



香港紅十字會（Hong Kong Red Cross）：https://www.redcross.org.hk/tc/Turkiye-Syria_Earthquake_2023_Appeal.html

香港世界宣明會（World Vision Hong Kong ）: https://www.worldvision.org.hk/our-work/emergency-relief/turkey-syria-earthquake-response

無國界醫生（Médecins Sans Frontières）：msf.hk/quake_461

國際培幼會(香港)（Plan International Hong Kong）：https://plan.gives/TurkeyEarthquakeAppeal_tc

香港救助兒童會（Save the Children Hong Kong）：https://savethechildren.click/PTurkey_dTC