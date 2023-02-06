土耳其7.9級地震　中國旅客穿拖鞋逃跑：晃動劇烈，撿回一條命

土耳其東南部2月6日發生7.9級地震，最少139人死亡。

有身處於土耳其中部城市開塞利（Kayseri）的中國旅客稱，當時所住酒店晃動劇烈，正在睡夢中的他意識到是地震後立即穿拖鞋逃跑，「撿回一條命」。



《紅星新聞》報道，正在土耳其旅遊的中國旅客張海（化名）介紹，2月5日早上到達土耳其伊斯坦布爾（Istanbul），下午約5時許坐飛機到中部城市開塞利，「晚上睡了一覺，大概今天凌晨四點多鐘，就被搖醒了」。

他憶述，凌晨4時許突然感覺到劇烈的晃動，房屋也在晃悠，「然後我就醒了，腦袋有點昏昏沉沉的」，過了一會兒才意識到是地震。

地震發生後，張海趕緊穿衣服下樓，跑到街上，當時街上已站滿人，「這是我第一回經歷地震。凌晨4點多被7.8級大地震搖醒，穿拖鞋跑路，站雪地裏。真是一次『魔幻的旅行』！」。

張海透露，自己所住的酒店沒有倒塌，但當地人曾稱周圍有房屋倒塌，並且有城市損失慘重，「我聽說，周圍是有房屋倒塌的。而且，從地震開始到現在，路上不停有警車經過」。

《南方都市報》報道，一位在土耳其沿海城市阿拉尼亞生活的中國人表示，當地震感強烈，大約5時許直接將他和家人震醒，「現在正在看當地的新聞報導，其他地區比我這嚴重得多，許多房屋倒塌」。

中國駐土耳其使館證實，暫無中國公民在土耳其地震中傷亡。