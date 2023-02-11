美媒：美國2022年研發出追蹤中國氣球方法

美媒2月10日引述多名消息人士報道，美國情報單位2022年已研發出一種方法，以追蹤中國的「監視氣球艦隊」。中美爆出氣球風波後，美方指控中國「間諜氣球」犯境，中國則批評是炒作，稱是民用無人飛艇，中方也否認艦隊之說。



美媒引述6名消息人士指，自總統拜登（Joe Biden）2021年上任後，曾有一個中國「間諜氣球」曾飛越美國上空，美國情報單位後來通過情報機構和其他數據分析訊號，以了解它過去可能出現的地點和時間。

消息人士指，這些發現使美國首次開發出一種一致的技術方法，並已使用此方法在全球範圍內幾近實時地追蹤氣球。

報道稱新方法很重要，因氣球移動慢、飛得高，本來很難追蹤，在某些情況下可以避開傳統的定向雷達。

在中美氣球風波後，兩方互相指責，美國批評中國的氣球是「間諜氣球」，具備監控通訊能力，中國外交部發言人毛寧2月10日則指，有關飛艇是民用性質，因為意外誤入美國領空，完全是不可抗力造成的，美方不顧中方的反複說明和溝通，濫用武力、過度反應，中方堅決反對，強烈不滿。

對於美方所指的氣球「艦隊」，她作出否認，並指「這是美方對中國進行信息輿論戰的一部分。」